16:07 08.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Под Киевом в детском садике вспышка коронавируса: сколько детей заболело

Детские садики в Украине открылись не так давно, но уже в одном из них зафиксировано вспышка коронавирусной инфекции.

Под Киевом в детском садике вспышка коронавируса: сколько детей заболело

В городе Боярка, который находится возле Киевом, в детском саду под названием "Калинка" коронавирусная инфекция была обнаружена у девяти детей и четырех взрослых.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Оперативная информация по ситуации в ДУЗ "Калинка". Хочу проинформировать, что утром в субботу были отобраны образцы для проведения ПЦР-анализа у всех работников заведения и детей, контактировавших с воспитательницей, которая заболела коронавирусом", - написал на своей странице в Фейсбук мэр города Игорь Сапожко.

Также городской голова отметил, что на данный момент двое етей были госпитализированы, а все остальные находятся дома на амбулаторном лечении.

На данный момент этот детский садик полностью закрыт. Сейчас все воспитали и родители детей, которые посещали садик с первого июня, находятся на самоизоляции. Также они под контролем семейных врачей.

Ранее мы сообщали, что по последним данным в Украине зафиксировано почти 27 500 случаев коронавирусной инфекции.


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