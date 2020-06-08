Коронавирус в Украине: последние данные за 8 июня

По состоянию на утро восьмого июня в Украине уже у 27 462 человека заразилось коронавирусной инфекцией. За последние 24 часа было зафиксировано 463 новых случая заболеваемости. Это на 22 человека меньше, чем сутками ранее. Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (72), Закарпатской (64) и Черновицкой областях (59).

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

При этом сразу в восьми областях не было зафиксировано ни одного нового случая. Новых лсучаев не было зафиксировано в Днепропетровской, Донецкой, Луганской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Херсонской и Хмельницкой.

Лидером по количеству зафиксированных случаев остается Черновицкая область. Там выявлено 3698 пациентов с COVID-19. В Киеве этот показатель составляет 3490. Еще в двух областях количество подтвержденных случаев более 2000 - во Львовской (2162) и Ровенской (2071).

За последние 24 часа девять человек умерло от коронавируса, в общей сложности с начала эпидемии было зафиксировано 797 летальных случаев.

Ранее мы сообщали, что в двух регионах Украины ужесточили карантин.