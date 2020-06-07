11:24 07.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В двух регионах Украины ужесточили карантин: что произошло

Количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Украине было на уровне более 500 за сутки. Это повлияло на карантинные ограничения.

В двух регионах Украины ужесточили карантин: что произошло

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что сразу в двух областях усиливаются карантинные меры из-за тяжелой ситуации в регионах. Ляшко отметил, что в Волынской и Донецкой областях закрываются детские садики и гостиницы, также запрещаются спортивные и религиозные мероприятия. В Донецкой области также снова остановится междугороднее автобусное сообщение.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, где сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", —сказал Ляшко.

Ранее отмечалось, что в Житомирской области решили не снимать некоторые карантинные ограничения, так как за первые четыре дня лета в области было зафиксировано 123 случая COVID-19.

Ранее источники в Министерстве здравоохранения Украины отмечали, что с 70 % вероятностью в стране будет вторая волна коронавируса.


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