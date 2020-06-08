11:48 08.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Когда в Украине откроют базы отдыха: стала известна дата

Уже с десятого июня в Украине должен начаться очередной этап выхода страны из карантина. Снова будут смягчены некоторые ограничения, которые были введены ранее.

Когда в Украине откроют базы отдыха: стала известна дата

В Министерстве здравоохранения отметили, что уже с десятого июня должны отрыться базы отдыха по стране. Министра здравоохранения Максим Степанов рассказал о нюансах во время сегодняшнего брифинга.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Следующий этап выхода из карантина начинается с 10 июня. Этот этап предусматривает, в том числе, начало функционирования баз отдыха", - отметил Максим Степанов.

Он отметил, что таким заведениям позволят работать только в том случае, если будут соблюдать определенные меры предосторожности. Также отмечается, что такие заведения будут открыты только в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация позволит смягчить карантинные ограничения.

Напомним, что в Украине в последнее время количество новых случаев заболеваемости фиксируется на уровне от 400 до 600 человек каждый день. На данный момент, по состоянию на восьмое июня, в Украине зафиксировано 27 462 случая COVID-19.


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