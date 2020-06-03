Украина возобновляет авиасообщение: названы официальные даты

В последнее время в СМИ различные источники и чиновники говорил, что авиасообщение в Украине будет возобновлено с 15 июня. Однако также отмечалось, что речь идет о международном сообщении. Внутреннее могли бы запустить быстрее.
На сегодняшнем заседании Кабинета министра глава Правительства Денис Шмыгаль назвал официальные даты возобновления авиасообщения. Он отметил, что с пятого июня самолеты снова будут летать в пределах Украины, а с 15 числа этого месяца украинцы снова смогут летать за границу.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.
"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня заграничное авиасообщение, а также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей в середине заведений", - заявил премьер-министр Украины.
Также Денис Шмыгаль добавил, что возобновление полетов будет проходить по всем эпидемиологическим правилам. То есть речь идет о социальной дистанции, масках и дезинфекциях.
Ранее мы сообщали, что компания Международные Авиалинии Украины с первого июня изменила тарифную сетку.