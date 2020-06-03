13:51 03.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина возобновляет авиасообщение: названы официальные даты

В последнее время в СМИ различные источники и чиновники говорил, что авиасообщение в Украине будет возобновлено с 15 июня. Однако также отмечалось, что речь идет о международном сообщении. Внутреннее могли бы запустить быстрее.

Украина возобновляет авиасообщение: названы официальные даты

На сегодняшнем заседании Кабинета министра глава Правительства Денис Шмыгаль назвал официальные даты возобновления авиасообщения. Он отметил, что с пятого июня самолеты снова будут летать в пределах Украины, а с 15 числа этого месяца украинцы снова смогут летать за границу.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Цензор.

"С 5 июня мы запустим внутренние авиаперелеты, с 15 июня заграничное авиасообщение, а также мы хотим, чтобы с 5 июня кафе и рестораны начали принимать посетителей в середине заведений", - заявил премьер-министр Украины.

Также Денис Шмыгаль добавил, что возобновление полетов будет проходить по всем эпидемиологическим правилам. То есть речь идет о социальной дистанции, масках и дезинфекциях.

Ранее мы сообщали, что компания Международные Авиалинии Украины с первого июня изменила тарифную сетку.


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