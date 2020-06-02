12:12 02.06.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Продлят ли в Украине карантин - Ляшко рассказал новые подробности

В Украине продолжает действовать карантин. На данный момент он продолжен до 22 июня, однако пока непонятно, итоговая ли это дата или его в очередной раз продлят.

Продлят ли в Украине карантин - Ляшко рассказал новые подробности

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал о том будут ли продлены карантинные меры или и дальше будут сниматься ограничения.

"Сейчас карантин будет продолжаться до 22 июня, это 100%, после этого будем смотреть, как смягчение с 10 и 15 июня будет влиять на ситуацию. Если она будет на таком же уровне - мы снова-таки будем пересматривать карантин, он будет адаптивный, и адаптивность его будет, возможно, не на областном уровне, а на уровне населенного пункта", - цитирует Ляшко УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Также Виктор Ляшко рассказал о том, от чего будет зависеть дальнейшее снятие карантинных мер. Он отметил, что все будет от эпидемической ситуации не только в Украине, но и также в странах Европейского Союза, ведь там раньше Украины началась эпидемия коронавируса.

Ранее мы сообщали, что в Украине более 24 000 случаев коронавирусной инфекции.


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