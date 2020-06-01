11:30 01.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244933:labazovych

Украина с 15 июня возобновляет авиасообщение: стало известно с какими странами

Уже с 15 июня Украина намерена восстановить международное авиасообщение. Стали даже известны страны, с которыми наша страна в первую очередь возобновит авиасообщение.

Украина с 15 июня возобновляет авиасообщение: стало известно с какими странами

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал отметил, что в первую очередь речь идет о восстановлении авиасообщений с по туристическим направлениям. Также он добавил, что внутреннее авиасообщение, скорее всего, возобновится позже, чем 15 июня.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

"Наиболее популярные - это то, что все ждут: Турция, Греция, Кипр. В Европе - Черногория, Хорватия. Более точные данные в течение недели озвучим. И Грузия. Мы открытие направлений делаем на двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении к нам. Вторая - эпидемиологическая ситуация", - отметил Криклий, добавив, что на данный момент Украина не будет восстанавливать авиасообщение на данном этапе с Италией и Испанией.

Также Криклий добавил, что ищется решение, чтобы украинские туристы после возвращения сдавали экспресс-тесты на коронавирус в аэропорту, а не оставались дома на 14 дней карантина. Однако это решение только прорабатывается.

Напомним, что по последним данным в Украине более 24 000 подтвержденных случаев COVID-19.


Поделиться

Читайте также:
 
Кличко готов объединиться с Порошенко для выборов в 2020 году: что задумал мэр Киева Коронавирус в Украине: очередной барьер преодолен, данные на 1 июня Электрички снова курсируют: однако не во всех областях Статистика коронавируса: обновленные данные на 31 мая по миру
Проишествия
  • 10:48 Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив