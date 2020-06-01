Украина с 15 июня возобновляет авиасообщение: стало известно с какими странами

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал отметил, что в первую очередь речь идет о восстановлении авиасообщений с по туристическим направлениям. Также он добавил, что внутреннее авиасообщение, скорее всего, возобновится позже, чем 15 июня.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на ТСН.

"Наиболее популярные - это то, что все ждут: Турция, Греция, Кипр. В Европе - Черногория, Хорватия. Более точные данные в течение недели озвучим. И Грузия. Мы открытие направлений делаем на двух условиях. Первое, если страны открываются в отношении к нам. Вторая - эпидемиологическая ситуация", - отметил Криклий, добавив, что на данный момент Украина не будет восстанавливать авиасообщение на данном этапе с Италией и Испанией.

Также Криклий добавил, что ищется решение, чтобы украинские туристы после возвращения сдавали экспресс-тесты на коронавирус в аэропорту, а не оставались дома на 14 дней карантина. Однако это решение только прорабатывается.

Напомним, что по последним данным в Украине более 24 000 подтвержденных случаев COVID-19.