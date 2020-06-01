Коронавирус в Украине: очередной барьер преодолен, данные на 1 июня

В общей сложности по состоянию на утро первого июня в Украине уже более 24 000 подтвержденных случаев заражения. Так на данный момент 24 012 пациентов сдало положительный тест на коронавирус. За сутки было официально подтверждено 340 новых случаев заболеваемости. Больше всего новых случаев зафиксировано в Киеве (58), Ривненской (57), Львовской (31) и Черновицкой (28 случаев) областях. Интересно, что в пяти областях не было зафиксировано ни одного случая: в Луганской, Донецкой, Херсонской, Полтавской и Днепропетровской областях.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

За последние сутки 178 человек сумело победить болезнь. В общей сложности болезнь с начала эпидемии победило 13 604 человека.

За последние 24 часа было зафиксировано десять летальных случаев. В общей сложности 718 человек умерло от коронавирусной инфекцией с начала эпидемии.

Ранее мы сообщали, что с первого июня будет очередное снятие карантинных ограничений.