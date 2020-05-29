15:15 29.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Это напоминало 90-е - Зеленский прокомментировал разборки в Броварах

Сегодня утром, 29 мая, произошла перестрелка из картины 90-х годов в Броварах Киевской области. По предварительным данным "вопросы" решали между собой предприниматели и нелегальные перевозчики.

Это напоминало 90-е - Зеленский прокомментировал разборки в Броварах

На ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который провел встречу с главой Министерства внутренних дел Арменом Аваковым. Также на встрече присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"То, что происходило, даже схватками нельзя назвать. Это напоминало 90-е. Нужно, чтобы мы нашли заказчиков, чтобы они понесли наказание. Также чтобы на уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этой схватке", - отметил Зеленский.

В тоже время Аваков сообщил, что одной из причин конфликта могла стать коррупционная схема с тендерами по распределению маршрутов в Броварах. Всего в "разборках" принимало участие около 100 человек. Он также добавил, что один из автобусов с людьми приехал из Винницы, а три микроавтобуса из Киева. Винницкая группа – это сотрудники одной из охранных фирм. Он добавил, что оп этому инциденту будут сделаны кадровые перестановки в Винницкой области.

Ранее мы публиковали видео инцидента.


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