Это напоминало 90-е - Зеленский прокомментировал разборки в Броварах

На ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, который провел встречу с главой Министерства внутренних дел Арменом Аваковым. Также на встрече присутствовал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"То, что происходило, даже схватками нельзя назвать. Это напоминало 90-е. Нужно, чтобы мы нашли заказчиков, чтобы они понесли наказание. Также чтобы на уровне правительства мы поняли, как помочь обычным людям, имущество которых пострадало в этой схватке", - отметил Зеленский.

В тоже время Аваков сообщил, что одной из причин конфликта могла стать коррупционная схема с тендерами по распределению маршрутов в Броварах. Всего в "разборках" принимало участие около 100 человек. Он также добавил, что один из автобусов с людьми приехал из Винницы, а три микроавтобуса из Киева. Винницкая группа – это сотрудники одной из охранных фирм. Он добавил, что оп этому инциденту будут сделаны кадровые перестановки в Винницкой области.

Ранее мы публиковали видео инцидента.