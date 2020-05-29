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Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)

Сценарий из 90-х произошел на улицах в Броварах Киевской области. Там с помощью оружия "вопросы" решали между собой предприниматели и нелегальные перевозчики.

Разборки в стиле 90-х в Броварах: стрельба, раненые (ВИДЕО)

По данным Национальной полиции предварительно конфликт случился между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. На данный момент известно о десяти задержанных и трех раненых.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Предварительно инцидент произошел между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозкам. Около 100 человек участвовали в этой стрельбе. Через минуту после того, как полиция получила сообщение, на место происшествия приехали правоохранители. Задержали 10 человек с оружием", - отмечает источник.

Среди задержанных также люди из других регионов Украины. Все задержанные были доставлены в Броварской отдел полиции. На данный момент следователи проводят осмотр места преступления. Дело открыто по ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Санкция предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Ранее мы сообщали, что воспитательница убила трехлетнюю девочку в детском садику в Германии.


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