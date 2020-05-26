Когда можно будет купить билет на поезд в Украине: стала известна дата

При этом на данный момент многих интересует вопрос, когда можно будет приобрести билеты на поезда. Также непонятна ситуация с теми областями, где эпидемиологическая ситуация не позволяет перейти на следующий этап снятия карантина. В Министерстве инфраструктуры отметили, что уже в ближайшие дни должна начаться продажа биллетов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на УНИАН.

"Продажа билетов на рейсы "Укрзализныци" начнется в среду или четверг. Сегодня должны стать известны направления", - отметили в Министерстве инфраструктуры.

При этом в министерстве отметили, что на данный момент речь идет только о тех направлениях, где областные комитеты позволили перейти на следующий шаг снятия карантинных ограничений.

Ранее отмечалось, что железнодорожное сообщение в Украине может восстановиться еще на этой неделе, то есть до первого июня. Однако точной даты на называлось.

Напомним, что с первым днем лета стартует в Украине новый этап смягчения карантинных ограничений.