14:50 26.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Каким будет июнь: синоптики дали свой прогноз

Уже в ближайший понедельник наступит лето. Каким будет июнь для украинцев в плане погоды рассказали синоптики.

Каким будет июнь: синоптики дали свой прогноз

По прогнозу Укргидрометцентра средняя месячная температура в первый месяц лета будет на уровне 18-22 градусов выше нуля. Это на градус, полтора выше, чем за показатели последних нескольких лет. В тоже время в горах температура будет на отметке 14-15 градусов. Относительно количества осадков, то ожидается что этот уровень составив 43-90 мм, а в Карпатах и ​​местами на Прикарпатье 105-156 мм. Это примерно похожие показатели прошлых годов.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Укргидрометцентр.

Максимальная температура в июне будет на уровне 32-39 градусов. Абсолютный минимум от нуля до семи тепла. На высокогорье Карпат прогнозируется минимум до пяти градусов мороза.

Меньше всего осадков должны выпасть на юге страны - 33-42 мм. По сравнению с маем будет больше грозовых дней. Также будут наблюдаться град, шквалы, сильные дожди и ливни. Однако в целом первый месяц лета должен быть весьма теплым, учитывая какой была весна в этом году.

Ранее мы сообщали о прогнозе погоды на все лето.


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