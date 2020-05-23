12:43 23.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Новые правила посещения детских садиков: что должны знать родители

Уже с 25 мая в Украине должны отрыться детские садики. Многий родителей интересуют вопрос, какие эпидемиологические правила там будут действовать.

Новые правила посещения детских садиков: что должны знать родители

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 23 мая, заявил, что в тех регионах, где можно будет отрыть детские садики, дети будут находиться в них без масок. Также глава МОЗ перечислил и другие требования к дошкольным учреждениям, чтобы они могли открыться.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

На входе в детский садик будет проводится температурный скрининг. Если у ребенка будет температура тела выше 37,2 градусов, то его просто не пустят.

Также детям будет запрещено пользоваться мягкими игрушками, а также играться на коврах с длинным ворсом. Твердое мыло в садиках должны заменить на жидкое. Также многоразовые полотенца нужно будет заменить на одноразовые бумажные. Различные мероприятия будут проводить только в одной отдельной группе и без зрителей.

Ранее мы публиковали информацию о том, какие правила безопасности будут придерживаться пассажиры в метрополитене в городе Киев.


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