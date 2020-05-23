Новые правила посещения метро после карантина: что нужно знать

Заместитель мэра Киева Валентин Мондриевский рассказал, что киевлянам и гостям столицы во время поездок придется обязательно носить маски и перчатки. Он добавил, что за этим будут следить дежурные по станции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Также Валентин Мондриевский отметил, что проводить всем пассажирам температурный скрининг просто невозможно. Также он добавил, что не является возможным и ограничить число пассажиров в метро, поэтому этого не будет.

"Начиная с понедельника, будем смотреть на эпидемиологическую ситуацию. В ослаблении карантина, которое утвердило правительство, есть три показателя… Если не будет превышений и не будет необходимости снова вводить ограничения, то откроются и ТРЦ", - отметил заместитель мэра Киева.

Также относительно наземного транспорта Валентин Мондриевский отметил, что максимальное количество - это количество сидячих мест.

Ранее мы сообщали, что не все регионы страны перейдут на второй этап снятия карантинных мер.