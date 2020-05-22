09:22 22.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244809:labazovych

Коронавирус в Украине преодолел психологический барьер в 20 000: данные на 22 мая

Количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в Украине перевалило психологический барьер в 20 000. За последние сутки снова зафиксировано более 400 новых случаев.

Коронавирус в Украине преодолел психологический барьер в 20 000: данные на 22 мая

Так по состоянию на утро 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев заражения COVID-19. Второй день подряд фиксируется более 400 случаев. За последние 24 часа позитивный тест на коронавирус сдало 442 пациента.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На данный момент 6 585 пациентов уже полностью победило болезнь. В тоже время в стране зафиксировано 588 летальных случаев от COVID-19.

Первую строчку по количеству подтвержденных случаев продолжает занимать Черновицкая область. Там цифра зараженных приближается к трем тысячам. По последним данным позитивные тесты в регионе сдало 2 905 человек. На втором месте город Киев. В столице зафиксировано 2 522 случая заражения. Очередным регионом, который преодолел рубеж в 1000 подтвержденных случаев стала Закарпатская область. Там на данный момент 1003 позитивных теста на COVID-19.

Ранее мы сообщали, что в Черновицкую область отправилось три министра из-за сложности ситуации с коронавирусом в регионе.


Поделиться

Читайте также:
 
Готова ли Украина к второй волне коронавируса: что изменится Как безопасно пользоваться автомобилем во время эпидемии? Три важных правила, которые обязательно нужно выполнять после снятия карантина: запомните их Новая статистика заражения коронавирусом: ситуация ухудшается
Проишествия
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив