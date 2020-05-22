Коронавирус в Украине преодолел психологический барьер в 20 000: данные на 22 мая

Так по состоянию на утро 22 мая в Украине зафиксировано 20 148 случаев заражения COVID-19. Второй день подряд фиксируется более 400 случаев. За последние 24 часа позитивный тест на коронавирус сдало 442 пациента.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На данный момент 6 585 пациентов уже полностью победило болезнь. В тоже время в стране зафиксировано 588 летальных случаев от COVID-19.

Первую строчку по количеству подтвержденных случаев продолжает занимать Черновицкая область. Там цифра зараженных приближается к трем тысячам. По последним данным позитивные тесты в регионе сдало 2 905 человек. На втором месте город Киев. В столице зафиксировано 2 522 случая заражения. Очередным регионом, который преодолел рубеж в 1000 подтвержденных случаев стала Закарпатская область. Там на данный момент 1003 позитивных теста на COVID-19.

Ранее мы сообщали, что в Черновицкую область отправилось три министра из-за сложности ситуации с коронавирусом в регионе.