Передают ли коты и собаки коронавирус - заявление ветеринара

Эксперт отметил, что домашние животные уже очень давно болеют различными коронавируса. Однако совсем другое вопрос заражения человека от кота или собаки.

"Что коты, что собаки болеют коронавирусной инфекцией очень давно. Мы десятилетиями боремся с этой проблемой. У собаки он может поражать дыхательные пути или кишечник. Между собой ни кошачий, ни собачий штамм не передаются. Ни одного случая заражения человека от собаки или кота не доказано", - цитирует ветеринара УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Также эксперт добавил, что на данный момент ни одна известна лаборатория не подтвердила факта переноса заболеваемости от животного к человеку.

Ветеринар также отметил, что организм собак и кошек другой чем в человека, температура тела у них выше. Даже если кошка заболеет коронавирусом, то она не передаст его ни человека, ни своим котятам.

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