Коронавирус в Украине: обновлення статистика на 18 мая

Так по состоянию на утро 18 мая в Украине зафиксировано 18 616 случаев COVID-19. За последние сутки количество новых случаев значительно упало по сравнению с предыдущим днем. Если днем ранее было 433 случая, то за последние 24 часа – 325.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу ЦОЗ Минздрава Украины.

За последние сутки 160 человек полностью излечилось от болезни. В общей сложности с начала эпидемии 5276 сумели победить коронавирусную инфекцию. За последние 24 часа от COVID-19 умер 21 человек. В общей сложности с начала эпидемии зафиксировано 535 летальных случаев от коронавируса.

На первом месте по количеству подтвержденных случаев Черновицкая область. Там уже 2713 позитивных тесто на коронавирус. На втором месте город Киев с показателем – 2321. Еще в пяти регионах Украины зафиксировано более 1000 подтвержденных случаев. Это Киевская, Ивано-Франковская, Ровненская, Тернопольская и Львовская области.

Ранее бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что карантинные меры в Украине действуют фактически только для бедных.