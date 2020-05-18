Карантин в Украине действует только для бедных - бывший министр

Милованов отметил, что менее обеспечение украинцы больше всего страдают от карантина. Он считает, что нужно запускать транспорт, ведь обычный украинец, не имеет возможности попасть на работу и если она очень далеко, то придется идти очень долго.

"Запуск общественного транспорта – еще один важный экономический и этический вопрос. Потому что карантин у нас – для бедных. Например, в Киеве если у вас есть деньги на такси или есть своя машина, то для вас карантин – просто факт. Вы можете поехать в магазин, ресторан в любое удобное время", - цитирует Милованова Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Он добавил, что общественным транспортом можно добраться только по талонам, если компания официально работает, а если нет – то нужно идти на работу пешком.

"Кризис и так бьет по бедным – и еще эти меры защиты: не запустить общественный транспорт, не запустить детсады, школы", - отметил Милованов.

Ранее мы сообщали, что в Украине по последним данным зафиксировано более 18 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.