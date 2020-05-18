Карантин в Украине действует только для бедных - бывший министр

Бывший министр экономики Тимофей Милованов считает, что карантинные меры в Украине действуют фактически только для бедных.
Милованов отметил, что менее обеспечение украинцы больше всего страдают от карантина. Он считает, что нужно запускать транспорт, ведь обычный украинец, не имеет возможности попасть на работу и если она очень далеко, то придется идти очень долго.
"Запуск общественного транспорта – еще один важный экономический и этический вопрос. Потому что карантин у нас – для бедных. Например, в Киеве если у вас есть деньги на такси или есть своя машина, то для вас карантин – просто факт. Вы можете поехать в магазин, ресторан в любое удобное время", - цитирует Милованова Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.
Он добавил, что общественным транспортом можно добраться только по талонам, если компания официально работает, а если нет – то нужно идти на работу пешком.
"Кризис и так бьет по бедным – и еще эти меры защиты: не запустить общественный транспорт, не запустить детсады, школы", - отметил Милованов.
Ранее мы сообщали, что в Украине по последним данным зафиксировано более 18 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.