16:43 16.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Пустят ли украинцев по безвизу в ЕС после карантина: нас ждут дополнительные условия

Исполнительный директор общественной организации "Европа без барьеров" Ирина Сушко рассказала, что может ожидать украинцев после снятия карантинных мер в отношении безвиза с Европейским Союзом.

Пустят ли украинцев по безвизу в ЕС после карантина: нас ждут дополнительные условия

Эксперт считает, что после эпидемии коронавирусной инфекции в Европейском Союзе могут ввести дополнительные фильтры для того, чтобы посещать страны ЕС.

"Раньше мы пользовались безвизовым режимом в соответствии с правилами, не нарушали его грубо, поэтому у ЕС нет сегодня ни одной причины усомниться в безвизовом режиме", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

При этом он отметил, что нужно будет подождать, чтобы эпидемиологическая ситуация в Украине соответствовала критериям. Только после этого границы для украинцев снова откроются свободно.

Ирина Сушко отметила, что после того, как откроются границы, Европейский Союз может потребовать дополнительных фильтров для проверок.

"Это может быть что-то из тех рекомендаций, которые Европейский Союз уже имплементирует для своих граждан. Это может быть что-то вроде протоколов соответствия состояния здоровья гражданина", - рассказала эксперт.

В Ранее мы сообщали, что в Италии в ближайшее время отроются границы.


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