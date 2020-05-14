Работа за границей: на какие должности могут претендовать украинцы и сколько будет зарплата

Несмотря на карантин и закрытые границы украинцы все-равно смотрят в сторону Европы, когда ищут высокооплачиваемую работу. Какой там будет рынок для украинцев после снятия карантинных ограничений?
Эксперт международного кадрового портала Юлия Дрожжина рассказала, что тенденции по поводу рынка труда остались прежними, карантин ничего не изменил.
"Как до карантина, так и сейчас высокий интерес представляют такие сферы, как строительство, рабочий персонал, производство (упаковщики, разнорабочие), довольно высок интерес и у более квалифицированных сотрудников – IT-менеждеры, высший менеджмент, сфера продаж, обслуживающий персонал, домашний персонал", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.
Юлия Дрожжина отметила, что после того, как откроют границы наступит новая волна миграции, ведь вакансии никуда не делись. Она считает, что зарплаты в Украине и Европе не совместимы, поэтмоу украинцы едут за границу.
"Если говорить о рабочем персонале – то в Украине, если не брать в расчет большие города, зарплата начинаются от 4-6 тыс. гривень, за границей – от 1 300 евро. В Украине тоже можно найти работу, есть предложения для слесарей с зарплатой от 25 000 гривен", -отметил эксперт.
Ранее мы сообщали о плане возобновления транспортного сообщения в стране.