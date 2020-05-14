Работа за границей: на какие должности могут претендовать украинцы и сколько будет зарплата

Эксперт международного кадрового портала Юлия Дрожжина рассказала, что тенденции по поводу рынка труда остались прежними, карантин ничего не изменил.

"Как до карантина, так и сейчас высокий интерес представляют такие сферы, как строительство, рабочий персонал, производство (упаковщики, разнорабочие), довольно высок интерес и у более квалифицированных сотрудников – IT-менеждеры, высший менеджмент, сфера продаж, обслуживающий персонал, домашний персонал", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Юлия Дрожжина отметила, что после того, как откроют границы наступит новая волна миграции, ведь вакансии никуда не делись. Она считает, что зарплаты в Украине и Европе не совместимы, поэтмоу украинцы едут за границу.

"Если говорить о рабочем персонале – то в Украине, если не брать в расчет большие города, зарплата начинаются от 4-6 тыс. гривень, за границей – от 1 300 евро. В Украине тоже можно найти работу, есть предложения для слесарей с зарплатой от 25 000 гривен", -отметил эксперт.

Ранее мы сообщали о плане возобновления транспортного сообщения в стране.