13:52 14.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Работа за границей: на какие должности могут претендовать украинцы и сколько будет зарплата

Несмотря на карантин и закрытые границы украинцы все-равно смотрят в сторону Европы, когда ищут высокооплачиваемую работу. Какой там будет рынок для украинцев после снятия карантинных ограничений?

Работа за границей: на какие должности могут претендовать украинцы и сколько будет зарплата

Эксперт международного кадрового портала Юлия Дрожжина рассказала, что тенденции по поводу рынка труда остались прежними, карантин ничего не изменил.

"Как до карантина, так и сейчас высокий интерес представляют такие сферы, как строительство, рабочий персонал, производство (упаковщики, разнорабочие), довольно высок интерес и у более квалифицированных сотрудников – IT-менеждеры, высший менеджмент, сфера продаж, обслуживающий персонал, домашний персонал", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Юлия Дрожжина отметила, что после того, как откроют границы наступит новая волна миграции, ведь вакансии никуда не делись. Она считает, что зарплаты в Украине и Европе не совместимы, поэтмоу украинцы едут за границу.

"Если говорить о рабочем персонале – то в Украине, если не брать в расчет большие города, зарплата начинаются от 4-6 тыс. гривень, за границей – от 1 300 евро. В Украине тоже можно найти работу, есть предложения для слесарей с зарплатой от 25 000 гривен", -отметил эксперт.

Ранее мы сообщали о плане возобновления транспортного сообщения в стране.


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