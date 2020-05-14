Когда откроют авиасообщение и снова будут ходить поезда: представлен план восстановления работы транспорта

Министр инфраструктуры Владислав Криклий представил соответствующий план, однако отметил, что до конца недели даты этих этапов должны согласовать с Министерством здравоохранения.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на hromadske.ua.

На первом этапе планируется восстановить городские автоперевозки, однако кроме маршрутных такси, а также пригородные маршруты, в пределах одного района. Также должны восстановиться внутриобластные маршруты, внутреннее авиасообщение, поезда "Интерсити +" дальнего следования и ночной экспресс, а также 50% пригородных поездов, котоыре будут возить людей на и с работы во время пик.

На втором этапе позволят восстановить межобластные и международные перевозки, маршрутные такси, все пригородные поезда и пассажирские поезда по графику, кроме сезонных.

На последнем этапе будет восстановлено движение поездов международного сообщения, а также при необходимости — сезонные рейсы в Украине. Также будут восстановлены регулярные международное авиасообщение, туда где будут открыты аэропорты.

Ранее мы сообщали, что с 22 мая в Украине должен начаться второй этап выхода страны из карантина.