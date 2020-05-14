В Украине 22 мая начнется второй этап выхода из карантина: что будет открыто

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге рассказал, какие карантинные меры будут сняты уже практически за неделю. Также он отметил, что МОЗ рассчитывает, что каждый новый этап снятия ограничений будет осуществляться каждые десять дней.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Это разрешение на проведение спортивных соревнований, но без зрителей. Открытие отелей, кроме хостелов, но без функционирования ресторанов и спортзалов. Мы даем разрешение на Внешнее независимое оценивание. Также будет соответствующее разрешение на общественный транспорт и на дошкольные учебные заведения", - отметил Степанов.

При этом министр отметил, чтобы запустить второй этап выхода из карантина нужно, чтобы ситуация с количеством зараженных не ухудшилась.

Также глава МОЗ рассказал о том, что будут разработаны специальные правила, как пользоваться общественным транспортом и проводить спортивные мероприятия.

По последным данным в Украине почти 17 000 подтврежденных случаев COVID-19.