12:44 12.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244674:labazovych

Стало известно, когда в Украине восстановится междугородный транспорт: названа дата

После ослабления карантина в Украине 11 мая важным вопросом для украинцев остается общественный и междугородний транспорт, а именно когда он восстановит работу.

Стало известно, когда в Украине восстановится междугородный транспорт: названа дата

Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Завтрака с 1+1" заявил, что надеется запустить метро и междугородний транспорт до середины лета.

"Метро и междугородный транспорт – это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона людей каждый день собираются в вагонах – достаточно близкий контакт. Метро и междугородный транспорт может стать большим катализатором распространения заболевания", - цитирует премьера Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Также глава правительства заявил, что он является большим оптимистом и надеется, что метро и междугородний транспорт можно будет запустить "немножечко скорее", чем в середине лета.

Он также добавил, что если будут новые вспышки коронавируса, то уже местные власти смогут усилить карантинные меры, чтобы болезнь не распространялась.

Напомним, что ранее Деннис Шмыгаль заявлял о том, что карантин в Украине продлят и после 22 мая.


Поделиться

Читайте также:
 
Скандал во Франции: бывшего президента обвинили в сексуальном домогательстве Украина намерена пересмотреть Соглашение об ассоциации с ЕС: нужно ли волноваться украинцам Карантин в Украине продлят и после 22 мая - Шмыгаль В Украине уже более 16 000 случаев коронавируса: вирус продолжает распространяться
Проишествия
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив