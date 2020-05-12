Стало известно, когда в Украине восстановится междугородный транспорт: названа дата

Премьер-министр Денис Шмыгаль в эфире "Завтрака с 1+1" заявил, что надеется запустить метро и междугородний транспорт до середины лета.

"Метро и междугородный транспорт – это очень важный вопрос. Пока мы не прошли этот пик, то представьте, как два миллиона людей каждый день собираются в вагонах – достаточно близкий контакт. Метро и междугородный транспорт может стать большим катализатором распространения заболевания", - цитирует премьера Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Также глава правительства заявил, что он является большим оптимистом и надеется, что метро и междугородний транспорт можно будет запустить "немножечко скорее", чем в середине лета.

Он также добавил, что если будут новые вспышки коронавируса, то уже местные власти смогут усилить карантинные меры, чтобы болезнь не распространялась.

Напомним, что ранее Деннис Шмыгаль заявлял о том, что карантин в Украине продлят и после 22 мая.