Карантин в Украине продлят и после 22 мая - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Завтрак с 1+1" рассказал, что карантинные меры, скорее всего, действительно продлят.

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - цитирует Шмыгаля Ура-Информ со ссылкой на ТСН.

Также глава Правительства отметил, что на данный момент Кабинет министров разрабатывает план, как и когда будут введены следующие этапы выхода страны из карантина. Он добавил, что на данный момент страна находится на пике заболеваемости и трудно давать какие-то прогнозы по поводу дальнейшей ситуации.

"Мы все еще не имели никакого дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или была равной количеству заболевших. Это очень важный этап переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик", - отметил Шмыгаль.

Напомним, что по последним данным в Украине уже зафиксировано более 16 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.