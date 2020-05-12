10:17 12.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244671:labazovych

Карантин в Украине продлят и после 22 мая - Шмыгаль

Официально карантин в Украине действует до 22 мая, однако, скорее всего, его в очередной раз продлят. Отметим, что с 11 мая в стране ослабили некоторые карантинные меры.

Карантин в Украине продлят и после 22 мая - Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Завтрак с 1+1" рассказал, что карантинные меры, скорее всего, действительно продлят.

"Официально карантин до 22 мая, но это не конечная дата. Мы будем продолжать", - цитирует Шмыгаля Ура-Информ со ссылкой на ТСН.

Также глава Правительства отметил, что на данный момент Кабинет министров разрабатывает план, как и когда будут введены следующие этапы выхода страны из карантина. Он добавил, что на данный момент страна находится на пике заболеваемости и трудно давать какие-то прогнозы по поводу дальнейшей ситуации.

"Мы все еще не имели никакого дня, когда количество тех, кто выздоровел, превысило или была равной количеству заболевших. Это очень важный этап переломный, когда мы будем понимать, что прошли пик", - отметил Шмыгаль.

Напомним, что по последним данным в Украине уже зафиксировано более 16 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.


Поделиться

Читайте также:
 
В Украине уже более 16 000 случаев коронавируса: вирус продолжает распространяться Когда Украина откроет границы: важное заявление МОЗ В еще одном регионе Украины продлили жесткий карантин: что нужно знать Еще одна страна открывает туристический сезон: она популярна среди украинцев
Проишествия
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив