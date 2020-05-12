08:47 12.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В еще одном регионе Украины продлили жесткий карантин: что нужно знать

Несмотря на то, что большинство регионов Украины начиная с 11 мая сняли некоторые карантинные ограничения, в нескольких областях остались действующие ограничения из-за тяжелой ситуации с коронавирусной инфекций.

В еще одном регионе Украины продлили жесткий карантин: что нужно знать

В Черновицкой области был продлен более жесткий карантин из-за того, что область является лидером среди всех регионов Украины по количеству подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом пишет Ура-Информ.

Председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Фесбук сообщил, что областная комиссия ТЭБ и ЧС решила пока не ослаблять карантин на Буковине.

"Вместе с тем, сегодня, 11 мая, в Черновицкой области еще 72 буковинца заразились COVID-19. Таким образом, на Буковине уже зафиксировано 2 396 случаев заболевания коронавирусом. Также за минувшие сутки умерло еще трое буковинцев, госпитализированы 22 человека", - отметил чиновник.

В тоже время отмечается, что все-таки некоторые ограничения были сняты. Среди них кафе, ресторанам и другим заведениям общественного питания позволили работать "на вынос" или в режиме доставки. Также было позволено выйти на работу нотариусам, аудиторам и адвокатам.

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