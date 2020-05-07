10:56 07.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Ситуация с коронавирусом в Италии улучшается: что там происходит

Гражданская оборона Италии заявила, что за последние сутки умерло 369 человек, инфицированных коронавирусом. Общий баланс умерших увеличился до 29 684. Было зафиксировано наибольшее уменьшение числа пациентов за один день и увеличение числа вылеченных.

Ситуация с коронавирусом в Италии улучшается: что там происходит

Число вылеченных людей впервые с начала эпидемии выше, чем тех, кто еще лечится.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Rai.

Согласно официальной статистике, сейчас более 91 000 людей по всей стране борются с болезнью. Со вторника число пациентов, получающих медицинскую помощь, сократилось почти на 7 000 человек.

На сегодняшний день подтверждено 214 тысяч позитивных тестов.

Число вылеченных пациентов увеличилось до 93 000, более чем на 8 000 за последние сутки, что является абсолютным рекордом для Италии.

Число пациентов в отделениях интенсивной терапии уменьшилось. 1333 остаются в реанимации, что более чем в три раза меньше, чем в дни пика COVID-19.

Базиликата - один из регионов, где ситуация весьма хорошая. В среду поступило сообщение о том, что из 591 проведенных за один день исследований было подтверждено только три случая коронавируса.

В Ломбардии, с другой стороны, число смертей, зарегистрированных за один день, увеличилось до 222. Во вторник погибло 95 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине более 13 500 подтвержденных случаев.


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