Ситуация с коронавирусом в Италии улучшается: что там происходит

Число вылеченных людей впервые с начала эпидемии выше, чем тех, кто еще лечится.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Rai.

Согласно официальной статистике, сейчас более 91 000 людей по всей стране борются с болезнью. Со вторника число пациентов, получающих медицинскую помощь, сократилось почти на 7 000 человек.

На сегодняшний день подтверждено 214 тысяч позитивных тестов.

Число вылеченных пациентов увеличилось до 93 000, более чем на 8 000 за последние сутки, что является абсолютным рекордом для Италии.

Число пациентов в отделениях интенсивной терапии уменьшилось. 1333 остаются в реанимации, что более чем в три раза меньше, чем в дни пика COVID-19.

Базиликата - один из регионов, где ситуация весьма хорошая. В среду поступило сообщение о том, что из 591 проведенных за один день исследований было подтверждено только три случая коронавируса.

В Ломбардии, с другой стороны, число смертей, зарегистрированных за один день, увеличилось до 222. Во вторник погибло 95 человек.

Ранее сообщалось, что в Украине более 13 500 подтвержденных случаев.