Карантин может вернуться очень скоро: важное замечание от ВОЗ

"Риск возвращения карантинных мер останется очень высоким, если отдельные страны не будут слишком осторожно и постепенно снимать ограничения, - отметил Гебреисус.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на PAP.

Он также подчеркнул, что после эпидемии нельзя вернуться к "нормальному состоянию", так как существует недостаточная подготовка систем здравоохранения к таким ситуациям, как борьба с коронавирусом и другими возможными угрозами в этой среде.

Глава Всемирной организации здравоохранения В считает, что увеличение финансирования медицинских услуг на данном этапе поможет преодолеть эпидемию, а затем подготовиться к аналогичным проблемам.

В конце апреля ВОЗ выступила с международной инициативой по ускорению производства и распространения вакцин и лекарств против COVID-19. Однако на данный момент никто в мире еще е разработал вакцины или лекарств от болезни. Хотя тесты на людях уже начались.

Ранее мы сообщали, что в Италии ситуация с коронавирусом улучшается.