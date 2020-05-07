11:46 07.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100244619:labazovych

Карантин может вернуться очень скоро: важное замечание от ВОЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус предостерег правительства от неосторожного снятия ограничений, что может снова привести к тотальному карантину.

Карантин может вернуться очень скоро: важное замечание от ВОЗ

"Риск возвращения карантинных мер останется очень высоким, если отдельные страны не будут слишком осторожно и постепенно снимать ограничения, - отметил Гебреисус.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на PAP.

Он также подчеркнул, что после эпидемии нельзя вернуться к "нормальному состоянию", так как существует недостаточная подготовка систем здравоохранения к таким ситуациям, как борьба с коронавирусом и другими возможными угрозами в этой среде.

Глава Всемирной организации здравоохранения В считает, что увеличение финансирования медицинских услуг на данном этапе поможет преодолеть эпидемию, а затем подготовиться к аналогичным проблемам.

В конце апреля ВОЗ выступила с международной инициативой по ускорению производства и распространения вакцин и лекарств против COVID-19. Однако на данный момент никто в мире еще е разработал вакцины или лекарств от болезни. Хотя тесты на людях уже начались.

Ранее мы сообщали, что в Италии ситуация с коронавирусом улучшается.


Поделиться

Читайте также:
 
Когда в Украине снова заработает общественный транспорт: важная информация от министра Как депутаты Донбасса помогают своим округам в борьбе с коронавирусом Ситуация с коронавирусом в Италии улучшается: что там происходит Нужно начать массовое тестирование на коронавирус: Порошенко рассказал, как победить болезнь
Проишествия
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив