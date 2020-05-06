14:46 06.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Когда коронавирус впервые появился в организме человека: шокирующие данные ученых

Исследователи из Великобритании подтвердили результаты нового исследования. Стало известно, что SARS-CoV-2 впервые появился у людей в конце 2019 года. Ученые подчеркнули, что коронавирус начал распространяться очень быстро сразу после первой инфекции.

Когда коронавирус впервые появился в организме человека: шокирующие данные ученых

Британские исследователи провели генетический анализ коронавируса SARS-CoV-2 на основе образцов, собранных из 7,6 тысяч пациенты со всего мира.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Британские исследователи изучили мутации вируса и подтвердили, что коронавирус впервые распространился среди людей в конце 2019 года. После первой инфекции он начал быстро распространяться по всему миру.

Тем не менее, исследователи не нашли доказательств того, что мутантный патоген начал распространяться быстрее или со временем стал более серьезным для организма.

"Вирус меняется, но это само по себе не означает, что он становится грознее", - сказал в интервью CNN генетик Франсуа Баллу из Института генетики UCL в Лондоне.

Ранее мы сообщали о результатах исследования действительно ли помогает социальная дистанция в 2 метра.


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