Когда коронавирус впервые появился в организме человека: шокирующие данные ученых

Британские исследователи провели генетический анализ коронавируса SARS-CoV-2 на основе образцов, собранных из 7,6 тысяч пациенты со всего мира.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Британские исследователи изучили мутации вируса и подтвердили, что коронавирус впервые распространился среди людей в конце 2019 года. После первой инфекции он начал быстро распространяться по всему миру.

Тем не менее, исследователи не нашли доказательств того, что мутантный патоген начал распространяться быстрее или со временем стал более серьезным для организма.

"Вирус меняется, но это само по себе не означает, что он становится грознее", - сказал в интервью CNN генетик Франсуа Баллу из Института генетики UCL в Лондоне.

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