Новое исследование ученых: действительно ли помогает социальная дистанция в 2 метра

Исследователи в лаборатории использовали манекен для эксперимента. Они наполнили его рот смесью воды и глицерина и установили насос, который при надавливании вызывал кашель манекена.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

"Были сформированы частицы размером от 10 до 20 микрон, они примерно аналогичны наименьшим размерам капель во время кашля человека", - сказал Сид Верма, доцент Флоридского Атлантического университета.

Капли, образующиеся во время кашля, сразу покрывали расстояние в один метр. Через пять секунд они преодолели 1,8 метра, а через 10 секунд они уже были на расстоянии 2,7 метра. В течение следующих секунд облако кашля достигло еще одного метра, что показывает, как далеко достигают капли.

Когда на манекен была надета маска, капельки также ускользали, но только по бокам и на более короткое расстояние.

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