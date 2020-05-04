В отчете Министерства внутренней безопасности США от 1 мая сообщается, что в начале января 2020 года Китай скрывал масштабы проблемы, хотя и полностью осознавал их.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Associated Press.

Это еще один удар по Китаю, который поступает из США в последние дни. Сначала президент Дональд Трамп объявил, что у него есть серьезные доказательства ответственности Китая за распространение возбудителя. Затем госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американские результаты показывают, что коронавирус был разработан в лаборатории в Ухане.

Анализ официальных данных показывает, что Китай быстро увеличил импорт и сократил медицинский экспорт, одновременно уменьшая серьезность эпидемии.

Пекин также скрыл свои торговые данные по этой теме. Анализ также показывает, что Китай скрыл инфекционность коронавируса от ВОЗ, что, в свою очередь, способствовало медленной реакции многих других стран.

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