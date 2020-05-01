Новая таинственная болезнь атакует детей: это загадка даже для врачей

Очередные страны сообщают о редком, но очень опасном воспалении у детей, которое может быть связано с коронавирусом. По некоторым данным, это реакция иммунной системы детей на раннюю фазу инфекции.
Почти сто случаев необычных заболеваний у детей наблюдались врачами по меньшей мере в шести странах - Великобритании, Франции, Испании, Италии, Швейцарии и США. Оно напоминает комбинацию болезни Кавасаки и токсического отравления и в основном поражает самых маленьких детей.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на O2.
Болезнь Кавасаки встречается в основном у маленьких детей и связана с артериитом, также поражающим сердце и другие внутренние органы. Ее симптомы включают сыпь, покраснение языка, лихорадка, шелушение кожи и проблемы с сердечной мышцей.
На этой неделе британские педиатры сообщили о необычно большом количестве детей с симптомами этого заболевания, часто сопровождающимися симптомами отравления - например, диареей и рвотой. Они говорили по крайней мере о 19 детях. В среду об аналогичной проблеме сообщил министр здравоохранения Франции Оливье Веран.
Несколько тестов детях с похожими симптомами дали положительный результат на COVID-19. Поэтому неясно, связаны ли эти два заболевания непосредственно друг с другом или это новый тип детской болезни.
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