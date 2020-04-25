Коронавирус в Украине: зафиксировано уже более 8000 случаев заражения

Так по данным Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро 25 апреля в стране уже зафиксировано 8125 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Только за последние сутки было зафиксировано 478 новых случаев заражения. Очередной день подряд в стране фиксируется более 400 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом пишет Ура-Информ.

Есть и позитивные новости. Продолжает увеличиваться количество тех, кто сумел победить болезнь. Таких по состоянию на утро 25 апреля 782 человека. 201 случай закончился летально.

Самая худшая ситуация в Черновицкой области. Там только за последние сутки зафиксировано 109 новых случаев. В общей сложности в области уже 1308 подтвержденных тестов. В городе Киеве 1159 случаев COVID-19. В Ивано-Франковской области уже 700 подтвержденных случаев, а в Тернопольской области - 565.

Ранее мы сообщали, что по последним данным коронавирус больше убивает мужчин, чем женщин.