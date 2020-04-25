09:21 25.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244474:labazovych

Коронавирус в Украине: зафиксировано уже более 8000 случаев заражения

Количество зараженных коронавирусной инфекцией в Украине продолжает резко увеличиваться. Очередной день подряд появляется более 400 новых больных.

Коронавирус в Украине: зафиксировано уже более 8000 случаев заражения

Так по данным Министерства здравоохранения Украины по состоянию на утро 25 апреля в стране уже зафиксировано 8125 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Только за последние сутки было зафиксировано 478 новых случаев заражения. Очередной день подряд в стране фиксируется более 400 подтвержденных случаев COVID-19.

Об этом пишет Ура-Информ.

Есть и позитивные новости. Продолжает увеличиваться количество тех, кто сумел победить болезнь. Таких по состоянию на утро 25 апреля 782 человека. 201 случай закончился летально.

Самая худшая ситуация в Черновицкой области. Там только за последние сутки зафиксировано 109 новых случаев. В общей сложности в области уже 1308 подтвержденных тестов. В городе Киеве 1159 случаев COVID-19. В Ивано-Франковской области уже 700 подтвержденных случаев, а в Тернопольской области - 565.

Ранее мы сообщали, что по последним данным коронавирус больше убивает мужчин, чем женщин.


Поделиться

Читайте также:
 
Большая чистка: глава таможни и глава налоговой отправлены в отставку Зеленский продолжает раздавать должности: что произошло на этот раз Комаровский рассказал, когда Украина может выйти из карантина: что нужно знать Коронавирус больше убивает мужчин, чем женщин: стала известна причина
Проишествия
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив