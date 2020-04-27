Италия выходит из карантина: что происходит в стране

Правительство Италии ослабляет ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. С 4 мая будут возможны посещения близких, похороны и доступ в парки, - объявил в воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте, представляя детали размораживания экономики и снятия ограничений.
"Режим ограничения свободного передвижения будет сохранен, нужно будет предоставить весомую причину для переезда, - объяснил глава правительства во время пресс-конференции в Риме.
Он представил подробности жизни граждан и функционирования экономики и бизнеса в так называемой второй фазе борьбы с эпидемией, которую он охарактеризовал как период "сосуществования с вирусом". Это произойдет после более чем 40 дней закрытия страны и национального карантина.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Rai.
Посещения близких людей будут разрешены, но не "семейные собрания". Он объяснил, возможность посещения бабушек и дедушек и других родственников, которых многие люди не видели с момента возникновения ограничения.
Кроме того, правительство согласилось продавать еду на вынос. 18 мая планируется открытие музеев, выставок и библиотек. В Бары, рестораны и парикмахерские возобновят свою работу 1 июня.
Ранее мы сообщали, что во всем мире подтверждено уже более 3 млн случаев COVID-19.