14:02 27.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100244496:labazovych

Италия выходит из карантина: что происходит в стране

Правительство Италии ослабляет ограничения, связанные с эпидемией коронавируса. С 4 мая будут возможны посещения близких, похороны и доступ в парки, - объявил в воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте, представляя детали размораживания экономики и снятия ограничений.

Италия выходит из карантина: что происходит в стране

"Режим ограничения свободного передвижения будет сохранен, нужно будет предоставить весомую причину для переезда, - объяснил глава правительства во время пресс-конференции в Риме.

Он представил подробности жизни граждан и функционирования экономики и бизнеса в так называемой второй фазе борьбы с эпидемией, которую он охарактеризовал как период "сосуществования с вирусом". Это произойдет после более чем 40 дней закрытия страны и национального карантина.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Rai.

Посещения близких людей будут разрешены, но не "семейные собрания". Он объяснил, возможность посещения бабушек и дедушек и других родственников, которых многие люди не видели с момента возникновения ограничения.

Кроме того, правительство согласилось продавать еду на вынос. 18 мая планируется открытие музеев, выставок и библиотек. В Бары, рестораны и парикмахерские возобновят свою работу 1 июня.

Ранее мы сообщали, что во всем мире подтверждено уже более 3 млн случаев COVID-19.


Поделиться

Читайте также:
 
Приятная новость от Зеленского для украинцев: уже на этой неделе снимут некоторые ограничения Кто теперь будет руководить Таможней и Налоговой: стали известны имена Когда откроют метро в Киеве: появилась новая дата Тяжелая ситуация с коронавирусом в России: РФ уже обошла Китай
Проишествия
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив