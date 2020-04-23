16:01 23.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стало известно, когда в Украине возобновит работу общественный транспорт: главные подробности

Многие украинцы ждут возобновления работы общественного транспорта. Ведь сейчас передвигаться по городу, у тех, у кого нет автомобиля в семье, можно только на такси. Специальный транспорт в городах работает только в определенное время и перевозит только работников отдельных сфер.

Стало известно, когда в Украине возобновит работу общественный транспорт: главные подробности

Министр инфраструктуры Владислав Криклий рассказал, когда можно ожидать восстановления работы общественного транспорта в украинских городах

"Точно будут какое-то возобновление работы общественного транспорта лишь после майских праздников, потому что майские праздники - это очередной вызов и, возможно даже больше, чем Пасха, потому что больше выходных дней", - цитирует министра Ура-Инфом со ссылкой на УНИАН.

Он добавил, что реально можно будет осуждать этот вопрос только после 12 мая, ведь до 11 числа следующего месяца в стране действует строгий карантин.

Владислав Криклий отметил, что в первую очередь запустят общественный транспорт в городах и между городами. Следующим этапом может стать возобновления перевозок между областями. При этом он добавил, что в автобусах и маршрутках будут только сидячие места, водители не смогут брать дополнительных пассажиров.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже более 7000 зараженных на COVID-19.


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