13:48 22.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине официально продлили карантин: что нужно знать

В Украине официально продлили карантинные меры из-за пандемии коронавирусной инфекции.

В Украине официально продлили карантин: что нужно знать

На сегодняшнем заседании, 22 апреля, Кабинет Министров Украины принял решение продлить карантинные меры в Украине до 11 мая. Напомним, что предыдущее решение Кабмина предполагалось, что карантин в стране будет действовать до 24 апреля.

"При принятии решения мы опирались на моделирование аналитиков Национальной академии наук Украины и данные Министерства здравоохранения, свидетельствуют, что пик заболеваемости может наступить в начале мая", - цитирует премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля Ура-Информ со ссылкой на Громадське.

Также министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Кабинет министров может разрешить перевозку в городском транспорте лиц, изъявивших желание быть донорами крови, поскольку "в стране сложилась напряженная ситуация с запасами крови".

Также Кабинет министров разработал план выхода Украины их карантина, более подробная информация должно быть опубликована позже.

Отмечается, что если будут положительная динамика по количеству новых случаев заболевания на COVID-19, то 12 мая Украина может выйти из карантина.

Ранее мы сообщали, что в Украине более 6500 случаев подтверждения COVID-19.


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