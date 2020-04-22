15:04 22.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Вторая волна коронавируса все-таки будет: эксперт рассказал чего ждать

Герман Гуссенс, профессор микробиологии в университете Антверпена, считает, что вероятность второй волны пандемии коронавируса в сентябре или октябре очень высока.

Вторая волна коронавируса все-таки будет: эксперт рассказал чего ждать

Ученый, однако, не ожидает, что меры, введенные в связи с борьбой с пандемией, будут такими же серьезными во второй волне, как и сейчас. "Чтобы избежать этого сценария, нам нужно будет разработать умные стратегии восстановления после пандемии, чтобы сохранить уровень инфекции достаточно низким", - отметил он.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на VRT.

Гуссенс заметил, что в прошлом веке все пандемии имели как минимум две волны. По его мнению, нет причин, почему в этот раз все должно быть иначе. "Я ожидаю вторую волну после лета, в сентябре или октябре. Надеюсь, что кривая будет не такой высокой, как в случае с первой волной", - отметил он.

Это не означает, что странам придется применять такие жесткие меры в борьбе с коронавирусом, как сегодня. "Люди справедливо обеспокоены экономическими и социальными последствиями такой блокады. Повторять это нереально, это будет очень сложно психологически", - признается Гуссенс.

Ранее мы сообщали, что карантин в Украине продлили до 11 мая.


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