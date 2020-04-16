Разве это по-божески: священник с коронавирусом намерен и дальше проводить богослужения

Однако священнослужитель из Черновицкой области отметился больше других. У него обнаружена коронавирусная инфекцию, однако он не верит в положительный тест и намерен и дальше проводить богослужения. Об этом рассказал председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Он добавил, что всего в области в последнее время было обнаружено четыре священника с COVID-19.

"И удивляет то, что один из них всячески пытается отбросить и не принять эту информацию, утверждая, что результаты лабораторного исследования ложные, он не согласен с этим и собирается сегодня пойти в храм и проводить богослужение", - цитирует Осачука Ура-Информ со ссылкой на страницу в Фейсбук главы Черновицкой ОГА.

Также Осачук отметил, что за последние сутки на Буковине подтвердилось еще 73 случая заражения коронавирусом, в общей сложности там уже 663 человека с коронавирусом.

Ранее мы сообщали, что коронавирус был обнаружен у еще одного народного депутата Украины.