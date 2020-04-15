Еще один украинский депутат заразился коронавирусом: кто этот "счастливчик"

Сегодня, 15 апреля, стало известно, что коронавирусная инфекция подтвердилась у народного депутата Вадима Новинского. Об этом сообщил сам нардеп на своей странице в Фейсбук.

"В соответствии с требованиями Минздрава о проверке контактов людей, у которых выявлен COVID-19, сегодня прошёл тестирование. После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат", - написан депутат.

Об этом информирует Ура-Информ.

При этом Новинский добавил, что состояние его здоровье удовлетворительное и повышения температуры нет. Также депутат отметил, что симптомов болезни у него нет.

"Компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы. До повторного тестирования врачи пока осторожны в выводах и прогнозах, но посоветовали несколько дней провести в стационаре под их наблюдением", - отметил Новинский.

Напомним, что первым украинским депутатом, который заразился коронавирусом стал Сергей Шахов из группы "Доверие".

Ранее мы сообщали, что народные депутаты приняли очень важный законопроект.