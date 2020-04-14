МОЗ закрывает рынки: эксперимент не удался

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко отменил свое же распоряжение относительно того, что при некоторых ограничениях разрешалась работа продовольственных рынков во время карантина.

"С завтрашнего дня мое постановление, что прописывало условия, как открываться рынкам, будет признана утратившей силу", - цитирует Ляшко Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Он отметил, что рынках позволили работать для того, чтобы у украинцев был доступ к более дешевым продуктам, чем в магазинах. Однако эксперимент показал, что было выявлены нарушения и злоупотребления, которые заставили отменить такое решение.

"Хотя было четко прописано, когда можно открывать, как руководство рынка должно обеспечить и посетителей, и работников рынка средствами индивидуальной защиты, но мы имеем бешеные нарушения", - отметил Ляшко.

Стоит отметить, что в некоторых городах власти запретили открывать рынки, так в частности было в Тернополе.

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