11:50 13.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244319:labazovych

Получат ли обещанные деньги украинские медики: что известно

Стало известно, когда украинские врачи наконец-то получат обещанные доплаты до заработной платы. Ранее отмечалось, что те, кто работает с больными на коронавирус, получат значительные прибавки.

Получат ли обещанные деньги украинские медики: что известно

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Правительство на своем заседании в среду, 15 апреля, должно урегулировать вопрос заработной платы за март медицинским сотрудникам.

"На ближайшем заседании правительства будут внесены изменения в постановление относительно урегулирования вопроса заработной платы 300% для медиков за март. За счет какого источника - этот медицинская субвенция, которая уже перечислена в регионы", - цитирует Степанова Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

Глава МОЗ отметил, что этот вопрос уже урегулирован. "Хочу успокоить наших медиков, этот вопрос уже урегулирован", - отметил Степанов.

Ранее отметалось, что медицинские работники, которые работают с больными на коронавирус, должны получить доплату в размере трех должностных окладов.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже более 3000 человек заразилось коронавирусной инфекцией.


Поделиться

Читайте также:
 
Коронавирус на подошве обуви и в 4 метрах от зараженных: новые шокирующие исследования ученных Коронавирус в Италии: наконец-то позитивные новости Депутаты договорились по важных законопроектах, но не всех: что известно о заседании 13 апреля В Украине уже более 3000 зараженных на коронавирус: обновленная статистика
Проишествия
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив