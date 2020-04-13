Получат ли обещанные деньги украинские медики: что известно

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что Правительство на своем заседании в среду, 15 апреля, должно урегулировать вопрос заработной платы за март медицинским сотрудникам.

"На ближайшем заседании правительства будут внесены изменения в постановление относительно урегулирования вопроса заработной платы 300% для медиков за март. За счет какого источника - этот медицинская субвенция, которая уже перечислена в регионы", - цитирует Степанова Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

Глава МОЗ отметил, что этот вопрос уже урегулирован. "Хочу успокоить наших медиков, этот вопрос уже урегулирован", - отметил Степанов.

Ранее отметалось, что медицинские работники, которые работают с больными на коронавирус, должны получить доплату в размере трех должностных окладов.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже более 3000 человек заразилось коронавирусной инфекцией.