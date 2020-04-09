14:25 09.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Школа онлайн: снова что-то пошло не так, на этот раз ошиблась учительница географии (ВИДЕО)

Шестого апреля, на украинских телеканалах был запущен проект "Всеукраинская школа онлайн", который показывает уроки для учеников 5-11 классов. Однако снова учительница делает элементарную ошибку во время урока.

Школа онлайн: снова что-то пошло не так, на этот раз ошиблась учительница географии (ВИДЕО)

Ранее мы сообщали, что учительница математика не сумела решить элементарную задачу. Она не сумел правильно решить пример 30,2 – 2,2. Вместо ожидаемых 28, учительница, перенервничав, скорее всего, перед камерами, написала ответ 18.

Новая ошибка учительницы была зафиксирован в среду на уроке географии десятого класса. Она неправильно проинформировала учеников относительно того, какие океаны омывают Австралию.

Об это пишет Ура-Информ

"Территория Австралийского Союза включает в себя полностью материк Австралия, остров Тасмания и острова в Тихом и Атлантическом океане", отметила учительница во время дистанционного занятия.

На самом же деле речь идет об Индийском океане, а точнее о Тиморском и Арафурском морях, которые входят в состав океана.

Ранее мы сообщали, что в команде Владимира Зеленского рассматривают возможность послабить карантин еще в апреле.


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