У Зеленского все-таки рассматривают ослабление карантинных мер еще в апреле

Вчера, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что рассматривать послабление карантинных мер можно будет только начиная с мая и то только при падении динамики заражения коронавирусом в Украине.

В тоже время заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко отметил, чтоВ карантин могут ослабить ещеВ в этом месяце. При этом он отметил, что это будет возможно только, если ситуация с коронавирусом в стране будет улучшаться.

"Сейчас мыВ смотрим наВ ближайшие двеВ недели. Есть Пасха, мыВ понимаем, чтоВ это большой праздник дляВ всех. НоВ мы призываем всех быть дома. Если мыВ просидим ещеВ 2В недели наВ карантине, возможно, доВ 24В апреля мыВ уже выйдем наВ какое-то ослабление этой истории", - цитирует Тимошенко Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Также он добавил, что президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с религиозными лидерами, чтобы не допустить массовых собраний на Пасху.

В тоже время ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается, только за последние сутки зафиксировано 224 новых случая. Это новый суточный рекорд.