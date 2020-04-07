Онлайн уроки по-украински: учительница не сумела правильно решить пример "30,2 - 2,2" (ВИДЕО)

Директор "112 канала" Артем Марчевский на своей странице в Фейсбук выложил кадры написания учительницей неправильного математического примера для пятого класса.

"Всё, что нужно знать о нашей системе образования. Сразу для понимания: мы не имеем отношения к производству этого контента. Как и остальные телеканалы, мы получаем готовый продукт и выдаём его в эфир", - отметил Марчевский.

Об этом пишет Ура-Информ.

Так нужно было решить простую задачу по математике, где нужно было вычислить скорость катера, который плывет против течения.Так скорость катера составляла 30,2 км/час, а скорость течения 2,2 км/час. Вместо ожидаемых 28 км/час, учительница написала 18 км/час. Или она просто ошиблась и перенервничала перед камерами, или в Украине действительно есть проблемы с учителями.

На данный момент Министерство образования Украины никак не отреагировало на эту ошибку.

Ранее мы сообщали, что школы в Украине закрыли минимум до 24 апреля.