Онлайн уроки по-украински: учительница не сумела правильно решить пример "30,2 - 2,2" (ВИДЕО)

С понедельника на украинских телеканалах начали транслировать онлайн-уроки для детей, которые сейчас находятся на карантине из-за пандемии коронавируса. Идея весьма хорошая, однако не обошлось без казусов.
Директор "112 канала" Артем Марчевский на своей странице в Фейсбук выложил кадры написания учительницей неправильного математического примера для пятого класса.
"Всё, что нужно знать о нашей системе образования. Сразу для понимания: мы не имеем отношения к производству этого контента. Как и остальные телеканалы, мы получаем готовый продукт и выдаём его в эфир", - отметил Марчевский.
Об этом пишет Ура-Информ.
Так нужно было решить простую задачу по математике, где нужно было вычислить скорость катера, который плывет против течения.Так скорость катера составляла 30,2 км/час, а скорость течения 2,2 км/час. Вместо ожидаемых 28 км/час, учительница написала 18 км/час. Или она просто ошиблась и перенервничала перед камерами, или в Украине действительно есть проблемы с учителями.
На данный момент Министерство образования Украины никак не отреагировало на эту ошибку.
Ранее мы сообщали, что школы в Украине закрыли минимум до 24 апреля.