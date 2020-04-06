09:11 06.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Перешагнули" за 1300: обновленные данные по коронавирусу в Украине

Министерство здравоохранения Украины неожиданно опубликовало новые данные по ситуации с коронавирусом в стране в 9 часов. Хотя ранее подобная информация предоставлялась каждый день в 10:00.

Так по состоянию на утро шестого апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Хотя за последние сутки было зафиксировано "только" 68 новых случаев, стоит отметить, что большинство лабораторий в стране не работают в воскресенье, поэтому этот показатель в два раза меньше, чем суточная "норма" предыдущих дней. В общей сложности от коронавируса в Украине уже умерло 38 человек, 28 – полностью излечилось.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Киев продолжает находится на первой строчке по количеству зараженных коронавирусом в Украине. В столице уже зафиксировано 234 случая заражения. На второй строчке Черновицкая область с 220 подтвержденными случаями заражения коронавирусом. На третьем месте Тернопольская область, здесь 160 человек заразилось коронавирусом. Еще 374 теста находятся на проверке на коронавирус.

Ранее мы сообщали, что премьер Великобритании Борис Джонсон был госпитализирован из-за коронавируса.


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