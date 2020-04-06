Премьера Великобритании Джонсона госпитализировали из-за коронавируса, его подключат к апарату вентиляции легких

Госпитализация в лондонскую больницу является "чисто профилактическим", поскольку через 10 дней после подтверждения коронавирусной инфекции глава правительства все еще борется с высокой температурой и кашлем.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на BBC.

"Премьер-министр хотел бы поблагодарить NHS (британский медицинский персонал) за их удивительную тяжелую работу и призывает общественность следовать рекомендациям правительства, чтобы оставаться дома, защищать сотрудников NHS и спасать жизни", - сказала пресс-секретарь правительства.

Решение о посещении больницы было принято в воскресенье вечером после консультации с врачом премьер-министра. Однако Джонсон не нуждался в машине скорой помощи.

Пресс-служба Даунинг-стрит не смогла подтвердить ожидаемую продолжительность пребывания в больнице Джонсона. Премьер должен сдать обычные анализы, в том числе анализы крови.

В тоже время по данным российского издания РИА Новости, со ссылкой на свой источник, Джонсон экстренно госпитализирован, ему будут проводить искусственную вентиляцию легких.

Напомним, что Джонсон заразился коронавирусом в конце марта.