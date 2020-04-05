Киево-Печерская Лавра закрывается для прихожан: стала известна причина

Закрытый режим означает, что богослужения в Лавре и дальше будут проходить, однако в них не будут принимать участие прихожане и паломники. Также будет вестись онлайн трансляция.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на официальный сайт Киево-Печерской Лавры.

"В связи с распространением на территории Украины инфекционного заболевания COVID-19 были ужесточены карантинные меры. Из-за этого в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре с этого момента и до официального окончания национального карантина богослужения будут совершаться в закрытом режиме", - отмечается в заявлении.

Также отмечается, что наместник Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел и братия Лавры прошли тесты на коронавирус, в ближайшее время должны появиться результаты.

Также здание лавры дезинфицировали специальными средствами.

"Братия Лавры продолжает усиленно молиться о выздоровлении всех, кто заболел новое инфекционное заболевание", - отмечается на сайте Лавры.

Ранее мы сообщали, что в Украине в общей сложности зафиксированВ 1251 случай заражения коронавирусом.