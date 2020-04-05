14:02 05.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: уже более 1250 подтвержденных случаев

В Украине стремительно продолжает увеличиваться количество зараженных на корнавирусную инфекцию. Каждый день прибавляется большое количество заболевших.

Коронавирус в Украине: уже более 1250 подтвержденных случаев

Так по состоянию на утро пятого в Украине зафиксировано 1251 случай заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки было зафиксировано 156 новых случаев заражения. Очередной день подряд фиксируется суточный рекорд. От коронавируса в стране уже погибло 32 человека, 25 полностью излечились от болезни.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На первое место по количеству зараженных снова вернулся город Киев. Тут уже зафиксировано 225 подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. На втором месте Черновицкая область с 220 подверженными случаями. На третьем месте Тернопольская область с 160 зараженными на коронавирус. Еще только в одном регионе стран более 100 подтвержденных случаев. В Ивано-Франковской области 105 подтвержденных случаев.

На данный момент еще 453 пробы находятся на подозрении. Всего с начала года было сделано 5493 теста.

Напомним, что пик заболеваний в Украине прогнозируется с 14 апреля.


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