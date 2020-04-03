15:32 03.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Новые правила карантина в Украине с 6 апреля: что изменится

С шестого апреля в Украине вводятся новые, более строгие меры карантина из-за ситуации с коронавирусом в стране. Украинцам придется привыкнуть к новым правилам.

Новые правила карантина в Украине с 6 апреля: что изменится

Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграм канале сообщил, что изменится для украинцев с шестого апреля, то есть ближайшего понедельника.

"Время показывает, что количество зараженных постоянно растет. Жесткие ограничения - это тенденция, к которой все чаще прибегают государства по всему миру. Мы идем мягкому сценарию в контексте развития эпидемии. Однако это не значит, что мы не должны действовать жестко", - написал Шмыгаль.

Об этом сообщает Ура-Информ.

Таким образом, с шестого апреля в общественных местах можно будет находиться только в масках или респираторах и передвигаться группой не больше, чем две особы, кроме служебных обязанностей или прогулки с детьми. Также дети самостоятельно до 14 лет не могут находится в общественных местах. Также на улице нужно будет обязательно иметь с собой документы, удостоверяющие личность.

Весь перечень изменений можно увидеть ниже.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже зафиксировано 942 случая заражения коронавирусом.


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