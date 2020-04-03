Число зараженных на коронавирус в Украине подбирается к 1000: актуальные данные на 3 апреля

Так по состоянию на 10:00 третьего апреля в Украине подтверждено 942 случая заражения коронавирусом. Только за последние сутки положительный тест на коронавирус подтвердился у 138 украинцев - это новый суточный рекорд. В тоже время увеличилось количество тех, кто не сумел побороть болезнь и умер. В Украине уже зафиксировано 23 летальных случая. Также увеличивается количество тех, кто сумел полностью излечиться, таких в стране – 19 человек.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу МОЗ Украины.

На первом месте по количеству подтвержденных случаев продолжает находиться город Киев. Здесь зафиксировано уже 180 случаев коронавирусной инфекции. На втором месте Черновицкая область – 171 подтвержденный случай. Больше 100 случаев заражения в Украине также зафиксировано только в одной области – Тернопольской. Там коронавирус подтвердился у 114 пациентов. Ни один случай заражения пока не выявлен в Николаевской области.

Напомним, что по всему миру коронавирус диагностирован уже более, чем у миллиона человек. И это только официальная статистика.