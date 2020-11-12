11:01 12.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стало известно где лечится Зеленский от коронавируса

Стало известно, где лечится от коронавирусной инфекции президент Украины Владимир Зеленский. Об этом рассказал политтехнолог, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Стало известно где лечится Зеленский от коронавируса

Он отметил, что глава государства находится в изолированной палате больницы "Феофания". Также там находится и глава Офиса президента Андрей Ермак, который также заразился коронавирунсой инфекцией. Они находятся в различных комнатах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - заявил Михаил Подоляк.

В палате у президента Украины установлена спецсвязь, с помощью которой он может без проблем связаться с другими чиновниками или сотрудниками Офиса президента. Такой спецсвязи у Ермака нет, только у главы государства.

Также Михаил Подоляк сообщил, что графики у Зеленского и Ермака стандартные, однако только к этому также добавилась изоляция.

О том, что Зеленский и Ермак сдали положительные тесты на коронавирус стало известно девятого ноября.


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