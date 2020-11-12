Стало известно где лечится Зеленский от коронавируса

Он отметил, что глава государства находится в изолированной палате больницы "Феофания". Также там находится и глава Офиса президента Андрей Ермак, который также заразился коронавирунсой инфекцией. Они находятся в различных комнатах.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Все достаточно строго, регламентировано протоколом. Они находятся в Феофании. Там есть оборудованный специальный кабинет, в котором президент может проводить совещания. Вот сегодня проводил много селекторных совещаний", - заявил Михаил Подоляк.

В палате у президента Украины установлена спецсвязь, с помощью которой он может без проблем связаться с другими чиновниками или сотрудниками Офиса президента. Такой спецсвязи у Ермака нет, только у главы государства.

Также Михаил Подоляк сообщил, что графики у Зеленского и Ермака стандартные, однако только к этому также добавилась изоляция.

О том, что Зеленский и Ермак сдали положительные тесты на коронавирус стало известно девятого ноября.